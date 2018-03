Succes pentru elevii români. Un roboţel coordonat prin telefon, capabil să execute mai multe sarcini, premiat la un concurs

Roboţelul construit de o echipă a Colegiului Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia este coordonat cu ajutorul unui telefon mobil. Creierul acestuia este un alt telefon mobil şi poate fi ghidat de la distanţă prin intermediul unei reţele de Wi-Fi.

Roboţelul are formă dreptunghiulară şi circulă pe roţi, iar în partea din faţă i-au fost montate "mânuţe" cu ajutorul cărora poate ridica obiecte de mici dimensiuni.

Elevii au câştigat marele premiu al concursul FIRST Tech Challenge Romania pentru modul în care au proiectat, construit şi programat roboţelul.

Profesorul coordonator al echipei care va participa la Campionatul Mondial de Robotică în Detroit, Statele Unite ale Americii, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că roboţelul XEO, realizat de elevi, a câştigat concursul naţional FIRST Tech Challenge Romania, unde a executat mai multe sarcini. Coordonat de elevi prin telefon, roboţelul a avut de ridicat cuburi de mici dimensiuni, pe care le-a aşezat pe rafturi. De asemenea, fiind programat, roboţelul a executat sarcini fără să fie ghidat de elevi.

"Meciurile au ţinut două minute şi jumătate, iar în 30 de secunde, la început, robotul a trebuit să execute sarcini singur, fără să fie controlat de şoferi. Roboţii s-au luptat asupra cuburilor din centrul terenului, pentru a le stivui în raftul echipei lor", a spus Sebastian Onac.

De asemenea, potrivit sursei citate, roboţeii au fost verificaţi de organizatori pentru a se asigura că nu încalcă normele impuse, aceştia fiind interesaţi de "povestea echipei", respectiv de modul în care a fost construit fiecare robot.

"Sâmbătă a fost prima zi de meciuri. Am câştigat primele trei meciuri fără probleme, însă la al patrulea meci am întâmpinat probleme de conexiune între robot şi telecomanda de control şi nu am reuşit să identificăm cauza sigură a problemei, însă presupunem că era cauzată de numărul mare de reţele de wireless din zonă care au interferat cu robotul., a exclamat şoferul echipei când, prin pierderea meciului, am retrogradat echipa de pe locul 2, pe locul 7 în divizie. Am terminat ziua cu 4 din 5 meciuri câştigate, supăraţi pe problemele de comunicare. Duminica am reuşit să ajungem pe locul trei în divizia noastră din 45 de echipe după multe meciuri grele şi ne-am calificat în semifinale (...), a spus programatorul echipei şi am luptat până în ultima clipă. După mult suspans, în momentul de decernare a premiului, Marele Premiu al competiţiei a fost revendicat de Team XEO – Inspire Award 1St Place", a povestit Sebastian Onac.

Potrivit acestuia, juriul a acordat marele premiu echipei din Alba Iulia.

Echipa XEO a Colegiului din Alba Iulia cuprinde elevi ai claselor a 9-a, a 10-a şi a 11-a tocmai pentru asigurarea continuităţii proiectului şi predării ştafetei între generaţii. Alegerea coechipierilor şi a modalităţilor şi metodelor de evaluare pentru intrarea în echipă se face exclusiv de către membrii echipei de elevi, fără intervenţia profesorilor.

Echipa câştigătoare este formată din elevii: Alex Drăguş – driver, Mermezan Mihai – coach, Corpodean Darius – driver, David Bogan – mechanic, Cioancă Răzvan – mechanic, Denisa Florea – 3D modelling, Alexandra Jurca – 3d modelling. Şofrac Robert – programator, Claudiu Neamţu – programator, Pop Cristian – programator, Ionuţ Hada – programator, Ghişa Alexandru – assembly, Alex Leterna – grafician, Roxana Popeiu, Maria Antoanello Serafino, Mădălina Rusan. Profesorii lor sunt Carmen Palcu, Laura Mureşa şi Sebastian Onac.

La concurs au participat 800 de elevi din 33 de oraşe.