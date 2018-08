SUCEAVA. Şi-a omorât prietenul şi l-a ascuns în beci. Anchetatorii au găsit cadavrul mumificat

La urechile unui poliţist din Marginea au ajuns, în luna mai a acestui an, informaţii legate de faptul că un bărbat care cerşea prin localitate şi despre care nu se ştia nimic de luni de zile ar fi în beciul familiei Rotari, scrie monitorulsv.ro.

Primele investigaţii directe s-au făcut pe 8 mai 2018. În beciul gospodăriei familiei Rotari a fost găsit un cadavru, acoperit de vegetaţie. Ulterior s-a stabilit că este vorba de Maricel Zlotari, în vârstă de 37 de ani.

Din ancheta procurorilor rezultă că în cursul anului 2017, victima a locuit în casa lui Stelian Gabriel Rotari, cel care avea să-i devină călău. Din cerşit şi munci ocazionale cei doi adunau ceva bani cu care îşi cumpărau alimente şi băuturi alcoolice.

Bărbatul ucis a fost văzut ultima dată în viaţă, la cerşit, în toamna anului 2017, în septembrie sau octombrie. Bărbatul nu avea familie, astfel că nu a avut cine să se intereseze de el imediat după ce a dispărut.

Pe 9 mai 2018, în beciul din şura gospodăriei a fost identificat cadavrul mumificat al unei persoane de sex masculin, acoperit cu resturi vegetale.

Conform concluziilor medicului legist care a efectuat autopsia la data de 9 mai 2018, moartea victimei a fost violentă şi s-ar fi putut produce în condiţiile unui traumatism cranio-cerebral, posibil prin lovire cu obiect dur cu margini de formă geometrică (posibil vătrai). Medicul legist a identificat fracturi costale şi de stern care s-ar fi putut produce post mortem, prin manipularea cadavrului.

Concluzia procurorilor este că în septembrie sau octombrie 2017, pe fondul consumului de alcool, între inculpat şi victimă a izbucnit un conflict spontan. Inculpatul a lovit victima în zona cranio-cerebrală cu un obiect contondent, lovitură care i-a fost fatală.

Victima a decedat, iar ulterior inculpatul a ascuns cadavrul victimei în beciul din şură. Acesta a pus peste cadavru resturi de vegetaţie, sperând că crima nu va fi descoperită niciodată.

Interesant este că în aceeaşi casă locuia şi tatăl lui Rotari, care la un moment dat a început să bănuiască ce s-a întâmplat, însă nu a anunţat autorităţile, justificându-se ulterior că a fost ameninţat de propriul fiu.

„El m-o ameninţat şi pe mine că dacă spun cuiva mă bagă şi pe mine în beci... m-a ameninţat cu moartea, mi-a zisEu nu l-am văzut pe cel mort, dar bănuiam... mă temeam de băiatul meu, m-a bătut de mai multe ori", a declarat în faţa camerelor de filmat Stelian Rotari, tatăl lui Stelian Gabriel Rotari.

Au arestat un tâlhar, fără a şti că au de a face cu un criminal

La vremea când a fost descoperită grozăvia din beci, Stelian Gabriel Rotari era deja arestat preventiv pentru tâlhărie.

Acesta se află după gratii din data de 24 aprilie 2018, când Judecătoria Rădăuţi a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, pentru tâlhărie calificată. Stelian Gabriel Rotari a fost pus sub acuzare de poliţişti şi de procurori pentru o faptă deosebit de gravă, după ce a intrat în casă peste un bătrân, pe care l-a înţepat cu cuţitul, pentru ca acesta să-i dea banii.

Atunci, Stelian Gabriel Rotari a fost reţinut de poliţişti şi apoi arestat, fără ca cineva să bănuiască faptul că a comis şi un omor.

În momentul de faţă, inculpatul este trimis în judecată în două dosare, cel de tâlhărie calificată şi cel de omor, unul aflat pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, celălalt pe rolul Tribunalului Suceava, de asemenea fiind şi arestat preventiv în ambele dosare.

