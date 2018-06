Surpriză URIAŞĂ în lumea mondenă din ROMÂNIA. Decizia luată de o celebră cântăreaţă i-a lăsat pe toţi MASCĂ

Alina Erimia și iubitul său, Edi Barbu, în vârstă de 24 de ani, au fost discreți cu relația lor, de curând cei doi chiar au acceptat să fie fotografiați și să dea detalii despre ei.

Alina Eremia, dezvăluiri intime despre relaţia cu iubitul. "Bineînţeles că am făcut sex...."

Mai mult, cântăreaţa a scos și o melodie, ale cărui versuri sunt dedicate partenerului ei.

"Eram într-o seara acasă, în fata pianului si, dintr-o joaca, am compus refrenul acestei piese, "Aş da". Este o melodie extrem de personala, este una din cele mai sincere piese pe care le-am scris, dar si una din cele mai frumoase declaratii pe care le-am facut. Sunt sentimentele mele puse in versuri, sentimente atat de puternice pe care le poti compara cu dragostea mea pentru muzica. Ceea ce m-a inspirat este povestea de dragoste pe care o traiesc in prezent alaturi de Edi. O data ce am stiut despre ce va fi piesa, versurile au venit de la sine", a spus Alina Eremia.