Tăriceanu: Decizia de revocare a şefei DNA este capitală pentru al doilea mandat al lui Klaus Iohannis

"Mingea va ajunge în terenul președintelui Iohannis, care pe mine mă surprinde că nu și-a luat o minimă precauție. Mie îmi e foarte greu să înțeleg cum va putea să refuze președintele cererea de revocare, când există acuzații atât de concrete. Președintele este obligat să vegheze la respectarea Constituției, iar procurorul șef al DNA este acuzat de încălcare a trei decizii ale CCR. Nu știu ce va face președintele, dar nu poate ignora aceste elemente din raportul ministrului Justiției", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Citeşte şi Dragnea, legat de posibila sesizare a CCR în cazul nerevocării şefei DNA: Deciziile CCR trebuie respectate de toţi

Comentând declaraţiile preşedintelui Iohannis despre "penalii care atacă Justiţia", Tăriceanu spune că aceste ieşiri publice arată că preşedintele nu are "nu are deloc cunoştiinţe juridice, dar nu are nici o minimă cultură politică".

"Pe mine mă surprinde următorul lucru: este știut că președintele nu are cunoștințe juridice minimale, modul în care se exprimă şi se raportează la DNA dovedeşte că nu are o minină cultură politică. Nu vorbim de atitudinea pe care ar trebui să o adopte o persoană care ocupă funcţia asta şi ar trebui să se gândească şi să se adapteze poziţiei. Este greu de înțeleg cum de nu a reușit să se adapteze la cerințele acestei funcții. Problema este una juridică și politică, iar el nu poate să ignore toate aceste elemente. Președintele își joacă viitorul politic, prin decizia pe care o va lua. Fie își asumă faptul că este șeful statului paralelel, care l-a adus la putere și pe care trebuie să îl protejeze, fie va înțelege această funcție. Prin această decizie el își semnează propria sentință prin care va pierde alegerile prezidențiale de anul viitor”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

Citeşte şi Tăriceanu, întrebat dacă ar putea fi candidatul ALDE la Preşedinţie: E mult prea devreme pentru o astfel de decizie