Tartă cu brânză şi prune

Ingrediente Tarta cu branza si prune

1 aluat foietaj

300g branza de vaci

1 ou

15-20 prune

60g zahar pudra

Esenta de vanilie

Mod de preparare Tarta cu branza si prune

Speli prunele, le tai in doua si scoti samburii si le calesti cu o lingura cu zahar, pana se inmoaie putin si scade zeama.

Lasi sa dezghete aluatul la temperatura camerei apoi il intinzi putin cu sucitorul si il transferi in tava unsa cu unt si tapetata cu faina. Intepi aluatul din loc in loc cu o furculita.

Mixezi branza cu oul si zaharul pudra apoi torni compozitia peste aluat. Adaugi prunele racite, indepartezi surplusul de aluat si introduci tava in cuptorul preincalzit la 180 de grade C, pentru 40-45 de minute, pana se rumeneste frumos aluatul.

Lasi sa se raceasca tarta si o tai felii.

