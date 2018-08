Teatrul Excelsior se pregăteşte să intre în Cartea Recordurilor

Publicul va avea ocazia să descopere cum se trăia în țara noastră în secolul al XIV-lea, în vremea lui Vlaicu Vodă (Vladislav I), domn al Țării Românești între 1364 și cca. 1377. Lumea satului medieval își va deschide porțile în plin centru al Capitalei, iar publicul este invitat să îi descopere muzica, dansurile, savuroasele mâncăruri și licori tradiționale, precum și activitățile meșteșugărești străvechi – toate, într-o adevărată lecție de istorie interactivă. Această călătorie senzorială în timpuri îndepărtate va prefața spectacolul Vlaicu Vodă, care va începe la ora 21:00.

Satul medieval construit în mărime naturală va evoca, în cele mai mici detalii, fascinanta lume de acum șase veacuri. Nouă case, opt turnuri de apărare, patru ateliere de meștesugari, un han și o biserică (interpretare după biserica Sân Nicoară, Curtea de Argeș), sute de costume și măști populare, zeci de muzicieni (instrumentiști, cor și ansamblu arhaic), alături de săteni, străjeri, călăreți, meșteșugari (olari, pielari, sculptori în lemn și țesătoare) vor reconstitui, exact ca odinioară, atmosfera tipic medievală. Publicul de astăzi va avea astfel șansa unică de a pătrunde dincolo de povestea desprinsă din paginile istoriei și de a-i înțelege sensurile profunde.

„ Au fost antrenați cam 700 de oameni în acest spectacol. Dar am crezut și cred foarte mult în tineri și în capacitatea lor de a face spectacole de o asemenea anvergură. Le mulțumesc foarte mult tuturor pentru că au marșat la ideea mea, pentru că, recunosc, a fost nebunia mea să fac acest spectacol. Am vrut să-l văd jucat în Piața Constituției și în momentul în care am gândit asta a apărut și ideea gradenei. Altfel, ar fi trebuit ca timp de o oră și jumătate să plimb publicul de-a lungul unui arc de cerc, pe acțiune, cum au făcut, la vremea lor, și domnul Andrei Șerban și domnul Purcărete. Numai că eu m-am gândit că vor fi în public și oameni care nu vor putea fizic să facă asta, să stea în picioare și să se plimbe atâta timp. Plus că ar fi trebuit niște gradene decor care să delimiteze spațiul de joc de spațiul unde ar fi trebuit să stea publicul. Și atunci am gândit această rotativă, unică în Europa, cu o suprafață de 314 m², plus că nu s-a mai făcut nicăieri în lume gradenă rotativă, ci doar scenă rotativă", a declarat Adrian Gazdaru, directorul Teatrului Excelsior.

Intrarea publicului în satul medieval este liberă, iar accesul la spectacolul Vlaicu Vodă se va face pe bază de rezervare.

Detaliile suplimentare privind programul evenimentului și accesul publicului se găsesc pe website-ul Teatrului EXCELSIOR, https://www.teatrul-excelsior.ro, și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Teatrul-Excelsior-Bucuresti.