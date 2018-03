Teste de personalitate: Cum răspunzi la stres?

Stresul nu are mereu efecte negative. In doze mici, te poate ajuta sa obtii performante sub presiune si te motiveaza sa dai ce ai mai bun. Insa, daca functionezi zi de zi la turatie maxima, corpul si mintea vor plati. In cazul in care te simti frecvent zapacit si depasit de situatie este timpul sa demarezi anumite actiuni care sa te puna pe picioare.

Invata sa recunosti simptomele stresului astfel incat sa-i reduci efectele. Psihologul american T. S. Langner a imaginat o scala compusa din 22 de intrebari cu ajutorul careia vei putea evalua cat de bine raspunzi factorilor stresanti. Alege din variantele de raspuns pe cea care corespunde situatiei tale.



1. De mai mult timp ma simt peste masura de slabit.

a. Da

b. Nu





2. Am avut perioade de timp in care m-am simtit depasit de situatie.

a. Da

b. Nu



3. Care este in general starea ta psihica?

a. Excelenta

b. Buna

c. Proasta

d. Foarte proasta



4. Adesea simt ca „ma ia cu calduri”

a. Da

b. Nu



5. Ai suferit de palpitatii?

a. Adesea

b. Uneori

c. Niciodata



6. Ai pofta de mancare?

a. Slaba

b. Normala

c. Buna

d. Prea buna

