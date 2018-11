Top ciudatenii maxime la fiecare zodie. Nu stiai ca esti asa!

Iata top ciudatenii maxime la fiecare zodie.





Berbec

Berbecul este un semn al increderii de sine si al curajului. Se stie despre ei ca sunt lideri innascuti. Un lucru foarte comun la Berbeci, pe care multi oameni nu-l remarca, este un semn in frunte. De ce? Explicatia este simpla. Pentru ca, in copilarie, Berbecii sunt foarte repeziti si de cele mai multe ori se lovesc la cap.





Taur

Daca esti Taur, cel mai probabil stii despre tine ca esti o fire practica si responsabila. Insa, dincolo de faptul ca stii sa-ti speli singur rufele sau sa faci mancare, ar mai trebui sa stii ca esti foarte priceput la bani. Dintre toate zodiile, esti singurului care are toate sansele sa atinga venituri de 100.000 de euro pe an.





Gemeni

Gemenii pasionati de horoscop stiu despre zodia lor ca are abilitatea de a invata rapid, de a se adapta si de a genera idei. Ceea ce nu se stie despre nativii zodiei Gemeni este ca au sanse foarte mari sa castige concursuri datorita istetimii lor. De altfel, cei mai multi castigatori de premii Nobel sunt Gemeni.

