Topul celor mai sufletiste zodii! Află şi tu care sunt

Taur

Taurii sunt extrem de sufletisti, ti-ar da chiar si haina de pe ei. De multe ori, nativii din Taur amana ce au de facut pentru a fi alaturi de oamenii care au nevoie de ei. Acestia renunta cu usurinta la nevoile lor in favoarea altora.

Berbec

Berbecii ocupa un loc de onoare in acest top, deoarece sunt dispusi tot timpul sa sara in ajutorul cuiva la nevoie. De cele mai multe ori apare in calea ta fara sa-i ceri ajutorul. Sunt sufletisti si, chiar daca uneori dau gres, intentiile lor sunt bune.

Varsator

Varsatorii sunt milosi si se dovedesc a fi buni prieteni. Chiar daca nu stie mereu ce sa faca in momentele delicate, Varsatorul va fi mereu langa tine orice ai decide. Este linistitor sa stii ca ai pe cineva de partea ta tot timpul.

Fecioara

Fecioarele se au un suflet bun, insa cel mai bine se pricep la sfaturi, nu la ajutor. Te poti baza pe cuvintul si sfaturile ei.

Capricorn

Te poti baza oricand pe nativul din Capricorn, acesta este un bun sfatuitor. Sfaturile lui sunt bune si de multe ori se dovedesc a fi si practice. Este mereu atent la cei din jurul lui pentru a intinde o mana de ajutor. Este de apreciat la Capricorni ca nu asteapta nimic la schimb.