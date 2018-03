Totul despre erupţia dentară la bebeluşi

Eruptia dentara la bebelusi. Cand apar primii dintisori?

De obicei, celor mai multi bebelusi le ies dintisorii la varsta de 4-7 luni. Insa unui micut care se dezvolta mai repede ar putea sa-i iasa primul dinte si la varsta de 3 luni, in vreme ce exista situatii in care acest lucru se intampla la un an. In cazuri foarte rare, bebelusul se naste deja avand primul dinte.

In realitate, dintii incep sa se dezvolte inca din perioada intrauterina – isi formeaza radacinile in interiorul gingiilor cat bebelusul este in burtica mamei. Eruptia dentara nu este insa un proces instantaneu, ci are loc pe o perioada de cateva luni, in care dinti apar unul cate unul, de obicei in aceasta ordine: la inceput, cei doi dintisori de jos, din partea de mijloc; apoi cei doi de sus, din centrul maxilarului, si in cele din urma ceilalti. S-ar putea ca nu toti dintisorii sa apara si sa creasca drepti, dar nu te ingrijora – se vor indrepta in timp!

Ultima serie de dinti – molarii secunzi inferiori si superiori – apare insa la varsta de aproximativ doi ani (2 ani si 3 luni – cei inferiori; 2 ani si 5 luni – molarii superiori). Pana la trei ani, micutul tau ar trebui sa aiba un set complet de 20 de dinti „de lapte", care vor fi inlocuiti in jurul varstei de sase ani de catre dintii permanenti.

