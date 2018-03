Totul despre Luna PLINĂ albastră în Balanţă. Iată ce trebuie să faci ca să îţi meargă bine

Axa Berbec – Balanta este combinatia dintre propriul sine, actiune, autonomie, asumare (Berbec) si celalalt, compromis, cooperare, spirit just (Balanta).

Asociata cu casele 1 si 7, axa Berbec – Balanta este o axa cardinala ce descrie zbaterea pe care fiecare intre noi o are in a gasi echilibrul dintre libertatea personala, curajul de a ne exprima ca persoana de sine statatoare si suportul si echilibrul de care avem nevoie de la ceilalti.

Intrucat Luna plina este in Balanta, partea de Balanta din axa va veni acum in atentia noastra. Luna plina va provoca autonomia si individualitatea Berbecului si va lupta sa vina cu o solutie mai buna si mai bine gandita.

Luna plina albastra in Balanta – este dur dar merita!

Luna plina in Balanta va crea multe aspecte provocatoare, fiind in opozitie cu Mercur deja retrograd in Berbec (pana in 14 aprilie). Cu atat de multa tensiune si energie cardinala, aceasta nu va fi o Luna plina usor de gestionat deci pregatiti-va pentru o oarecare scuturare.

Partea buna este ca seful Lunii pline, Venus, abia a intrat in domiciliul Taurului si ne transmite: pana la urma, sa stiti ca exista speranta la absolut orice! Daca reusiti sa integrati aceasta energie, recompensele vor veni negresit.

Acum ni se testeaza perseverenta si ni se reaminteste ca atunci cand majoritatea oamenilor esueaza, secretul succesului este sa continui sa incerci.

