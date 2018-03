Trafic reluat pe pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, dar mai sunt probleme pe alte rute. Situaţia trenurilor anulate şi întârziate

Meteorologii au emis o informare de lapoviţă şi ninsoare, cu depunere de polei în special în sudul ţării, valabilă începând de luni dimineaţă până marţi seară. Până luni, la ora 20.00, este în vigoare şi o atenţionare cod galben de inundaţii emisă de hidrologi pentru râuri din 22 de judeţe. De asemenea, vremea se va menţine deosebit de rece toată săptămâna, cu temperaturi maxime care nu vor depăşi 7 grade.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că 7.30, oră situaţia traficului se prezintă astfel:

Circulaţia rutieră:

-începând din această dimineaţă, de la ora 05.00, circulaţia rutieră pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa a fost reluată în condiţii normale (carosabil la negru).

Drumuri naţionale cu circulaţia îngreunată din cauza revărsării unor cursuri de apă şi a inundării părţii carosabile:

- Judeţul Bacău - DN 12B, la ieşirea din localitatea Târgu Ocna către Slănic Moldova, este afectat pe o lungime de 50 m, din cauza fisurilor majore de pe partea carosabilă (diferenţă de nivel de 20-25 cm), în urma infiltrării apei. Circulaţia se realizează alternativ, pe un singur fir;

- Judeţul Buzău, pe DN10 Buzău - Braşov, la kilometrul 26+800 de metri (localitatea Măgura), din pricina surpării suprafeţei carosabile în urma unei alunecări de teren, se circulă îngreunat, pe un fir alternativ, pentru semnalizare existând indicatoare şi balize;

- Judeţul Vâlcea - pe DN 64, în localitatea Băile Olăneşti, la kilometrul 134, s-a produs o alunecare de teren, iar circulaţia se desfăşoară alternativ, pe un sens.

Drumuri județene:

- Judeţul Alba:

- DJ 142L este închis circulației rutiere între loc. Mihalț și Zărieș, din cauza acumulării apei pe carosabil. Circulația se desfășoară pe rute ocolitoare;

- Judeţul Braşov:

- DJ 104K este închis circulației rutiere între loc. Comăna de Jos și Crihalma, din cauza afectării structurii de rezistență a podului ce face legătura între cele două sate;

- DJ 103E este restricționat circulației rutiere între loc. Măieruș și Arini, din cauza unui cap de pod afectat (se poate circula numai cu autovehicule cu garda la sol înaltă);

- DJ 131E este restricționat circulației rutiere între localitățile Făgăraș și Șona (se poate circula numai cu autovehicule de teren);

- DJ 104J este restricționat circulației rutiere între localitățile Șona și Hălmeag (se poate circula numai cu autovehicule de teren).

- Judeţul Covasna:

- pe DJ 131 între loc. Baraolt şi Căpeni, circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir alternativ, din cauza surpării asfaltului pe o suprafață de 10 m;

- DJ 131B este închis în zona podului ce leagă localitățile Augustin de Racoșul de Sus, carosabilul fiind afectat pe o lungime de 1,5 km. Circulația se desfășoară pe rute ocolitoare.

- Judeţul Galaţi:

- DJ 251G este închis între localitățile Valea Mărului și Măcișeni din cauza unui podeț care s-a rupt. Circulația se desfășoară pe rute ocolitoare.

- Judeţul Harghita:

- DJ 131 este surpat pe aproximativ 10 metri liniari în loc. Ocland. Se circulă alternativ, pe un singur fir.

- Judeţul Vaslui:

- DJ 244E este închis circulației rutiere pe raza loc. Gugești, din cauza apei de pe carosabil. Circulația se desfășoară pe rute ocolitoare.

- Judeţul Vrancea:

- DJ 205L este închis în zona localităţii Vrâncioaia, carosabilul fiind surpat pe aproximativ 40 m. Circulația se desfășoară pe rute ocolitoare.

Mai multe trenuri de la Bucureşti Nord către Constanţa, Craiova, Galaţi, Ploieşti şi retur au acumulat întârzieri de până la 145 de minute, luni dimineaţă, iar CFR anunţă că, în condiţiile în care între Ciulniţa şi Constanţa nu poate fi utilizată tracţiunea cu locomotive electrice, au fost anulate mai multe garnituri.

Potrivit CFR Călători, din cauza fenomenului de chiciură de la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructură şi a materialului rulant, trenurile de la Bucureşti Nord la Constanţa, Craiova, Galaţi, Ploieşti şi retur circulă cu întârzieri.

Deoarece între Ciulniţa şi Constanţa nu poate fi utilizată tracţiunea cu locomotive electrice, a fost luată decizia anulării următoarelor trenuri: IR 1581, IR 1582, IR 1587 şi IR 1588 Bucureşti Nord – Constanţa şi retur, R 8212 Constanţa – Fetesti, R 8011 Bucureşti Obor – Feteşti, R 8012 Ciulniţa – Bucureşti Obor, R 8002 şi R 8003 Constanţa – Bucureştilor Obor şi retur.

În zonele unde este necesar, se intervine cu utilaje şi cu locomotive Diesel, iar călătorii vor fi preluaţi spre destinaţii cu trenuri din graficele de circulaţie sau cu trenuri suplimentare, mai spune CFR Călători.

Mai multe trenuri care ar fi trebuit să ajungă luni dimineaţă în Gara de Nord din Bucureşti au întârzieri între 40 şi 145 de minute.

Astfel, trenul care ar fi trebuit să ajungă de la Vatra Dornei Băi are o întârziere 40 de minute, trenul Chişinău-Bucureşti are întârziere de peste o oră, în timp ce trenul care ar fi trebuit să ajungă de la Suceava în Bucureşti în jurul orei 5.20 are întârziere de 145 de minute. De asemenea, trenul Bucureşti Nord-Constanţa, care ar fi trebuit să plece din Gara de Nord la 6.20, are întârziere de o oră. Mai multe trenuri au aculumat întârzieri de până la câteva ore şi cu o zi în urmă.

SITUAŢIA DRUMURILOR CU PROBLEME, potrivit CNAIR: