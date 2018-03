TRAGEDIE în SIBIU. Un copil de 6 ani s-a înecat în râul de lângă casă. Alerga după un balon şi a picat în apă VIDEO

Tragedia s-a petrecut în localitatea Chirpăr, informează România TV. Băiețelul venise de la grădiniță și se juca în curte cu un balon. La un moment dat, balonul a zburat deasupra pârâului din apropierea casei iar micuțul a încercat să-l prindă. Atunci, a alunecat și a căzut în apă.

După ce l-a căutat inclusiv prin vecini, mama băiețelului a anunțat pompierii care au început căutările.

"Am iesit pe vale si am vazut urma piciorului copilului langa rau si balonul plutea pe apa. Am incercat sa sar in rau, in apa, si verisorul meu si n-am mai... am sunat la urgente, la 112", a spus mama copilului.

"Cand am iesit jos in curte am vazut in apa balonul copilului. Cand ne-am uitat jos la apa se vedea urma de papuc si am zis atunci ca copilul e cazut in apa", a spus şi bunica micuţului. Tată copilului a fost sunat la muncă. "M-a sunat nevasta si mi-a spus ca s-a pierdut copilul. Vin de la munca...l-a scos atunci si era mort", a povestit tatăl.

Salvatorii au încercat timp de 45 de minute să-l resusciteze pe băiețel.