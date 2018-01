Traian Băsescu: Dacă eram preşedinte, îl făceam pe Dragnea afiş

Traian Băsescu consideră că nu este numit un director la Serviciul de Informaţii Externe deoarece preşedintele Klaus Iohannis şi coaliţia de guvernare "nu se înţeleg la nume".



"Dacă aş fi fost preşedinte şi trebuia, să zicem, din nu ştiu ce raţiuni, să-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru a treia oară, al treilea guvern în 12 luni, în primul rând i-aş fi jucat în picioare pentru asta măcar vreo săptămână. Dacă nu puteam să fac altceva, măcar îi călcam pe cap timp de o săptămână. În al doilea rând, cum nominalizezi tu, pentru a treia oară, prim-ministru de la PSD când tu nu ai director la SIE? Nu-l pune pentru că nu se înţeleg la nume. Păi, acuma, îl făceam pe Dragnea afiş: 'băiatule, n-o să ai niciodată premier până nu am director la SIE şi uite numele directorului, ia de aici!' Cred că aici e problema (privind numirea directorului SIE n.r.) că majoritatea a spus că vor să aibă ei. Păi dacă vrei să ai pentru a treia oară prim-ministru, cum crezi, tu, Dragnea, că te-aş lăsa eu, preşedinte, fără să am director la SIE?", a declarat Băsescu la România TV.



Întrebat dacă, în opinia sa, preşedintele Klaus Iohannis se teme de o eventuală suspendare, Traian Băsescu a răspuns că "suspendarea n-are nicio şansă să treacă".

Fostul şef al statului a adăugat că nu ştie de ce preşedintele Iohannis "s-a grăbit atât de tare" cu desemnarea Vioricăi Dăncilă.



"Eu mi-am făcut datoria de opozant. N-aş putea spune că am avut o discuţie cu domnul preşedinte Iohannis. Dânsul a ascultat punctul de vedere, argumentele şi eu am argumentat cât am putut de bine să nu se grăbească, să-i cheme la consultări şi pe cei propuşi de mine, să dea necesarul măcar de emoţie într-un fel sau altul PSD-ului. Dânsul a mers pe ideea să rezolve lucrurile repede. Acum nu-mi dau seama cât de repede, pentru că PSD nu s-a grăbit deloc, dacă observaţi. Suntem în 26 astăzi şi dânsul a nominalizat-o pe doamna Vasilica Dăncilă pe data de 16. Avem deja 10 zile şi până pe 29 mai avem zile. Deci nu ştiu de ce s-a grăbit atât de tare", a comentat Traian Băsescu.