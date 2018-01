Traian Băsescu, despre avertismentul Comisiei Europene: Nimeni nu zice că a citit legile şi nu sunt în regulă

"Scrisoarea e un avertisment. Eu m-am uitat şi la declaraţia comisarului pe Justiţie şi invoca faptul că sunt argumente. Nimeni nu zice că a citit legile şi nu sunt în regulă. Cu ce sunt de acord din scrisoarea de la Bruxelles, cu lipsa de transparenţă. A fost un galop de sănătate într-o struţă-cămilă politică. S-a făcut comisie specială cand o lege putea trece prin cele doua Camere si cele doua comisii ale Parlamentului. Eu insumi de la tribuna camerelor am spus ca e o greseala si crearea unei comisii speciale si nominalizarea lui Iordache, care a creat din capul locului neincredere. Explicam lipsa de transparenta. Cele 3 legi, sa clarificam , lumea spune ca scapapenalii, dar legile nu viseaza activitatea penala.

Le-am citit cu creionul în mână

Cele trei legi vizează statutul magistratilor şi functionarea CSM. Le-am citit cu creionul in mana si cred ca legile, modificările facute raspund unor nevoi dupa functionarea timp de 14 ani a legilor aflate acum in vigoare. Astea 3 sunt date in 2004 si au functionat pana in 2018. Au aparut lucruri care trebuie corectate. Unde e raul pentru justitie? E un lucru extrem de important să nu se mai întâmple ce se întâmplă acum. Un procuror de Înaltă Curte, un procuror de la Parchetul General, poate să treacă peste noapte în calitate de judecător de Înalta Curte, ceea ce s-a întâmplat. Noua legislație spune clar că dacă vrei să te transferi îți începi stagiul de la o judecătorie.



Mai mult, nu mai pot detaja orice fel de procuror și judecător de la instanțe inferioare. Îl ia de la un parchet obscur, după doi ani de vechime și îl aduce procuror la DNA, să fie supus. Acum spune ca sa ajungi la DNA trebuie sa ai 8 ani la judecatorie si 4 la nivel de parchet de pe langa Curtea de Apel si apoi intri in Parchetul Genreral. Sa fii impecabil şi sa nu fii fost sanctionat in ultimii 3 ani. Reguli care nu fac rau justitiei", a punctat Băsescu la România TV.

Comisia Europeană urmăreşte îndeaproape situaţia din România, unde cetăţenii protestează împotriva recentei reforme judiciare şi a corupţiei, a declarat vineri la Sofia comisarul european pentru justiţie, Vera Jourova, înainte de o reuniune informală a miniştrilor justiţiei şi de interne din Uniunea Europeană, transmite BTA.