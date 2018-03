Traian Băsescu, despre desecretizarea protocoalelor: "Dacă aveam putere, desecretizam eu"

Traian Băsescu a dat ca exemplu un alt moment când s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa.

"Aduceți-vă aminte că eu am cerut desecretizarea de la SIE a realității dacă Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am văzut, cât eram de președinte și de șef al CSAT-ului. Dacă aveam putere le desecretizam eu fără să-l întreb pe șeful SIE. Dar n-am avut putere să fac asta. Cred că o desecretizare s-ar mai putea face și printr-o hotărâre judecătoarească definitivă, dacă instituția nu vrea. Nu știu dacă am dreptate. Șeful de instituție care a pus numele de secret de stat este singurul care poate decide desecretizarea. Viorica Dăncilă este la mâna șefilor de instituție care au semnat aceste protocoale. Dar cine credeți că este atât de prost să scrie ilegalități într-un document al statului? " a spus Traian Băsescu la România TV.

Premierul Viorică Dăncilă solicită desecretizarea protocolalelor încheiate între SRI şi alte instituţii ale statului, "având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcţionarea României că stat democratic în care funcţionează separaţia puterilor în stat, precum şi poziţia oficială exprimată astăzi de Administraţia Prezidenţială", a anunţat, vineri seară, Guvernul.

