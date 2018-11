UE şi Londra nu au ajuns la niciun un acord privind ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar

''Michel Barnier a explicat că eforturile intense din aceste negocieri continuă, dar că nu s-a ajuns încă la un acord'', a indicat Consiliul UE într-un comunicat, în contextul multiplicării în ultimele zile a speculaţiilor legate de şansele unui acord rapid între Bruxelles şi Londra.



''Câteva probleme cheie rămân în discuţie, în special o soluţie pentru a evita o frontieră fizică între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord'', se adaugă în comunicatul dat publicităţii la finalul unei reuniuni cu miniştrii afacerilor europene din UE, informează Agerpres.



Miniştrii au confirmat încă o dată că au încredere în Michel Barnier 'în aceste etape finale ale negocierilor' - a declarat ministrul austriac al afacerilor europene Gernot Blümel, a cărui ţară asigură preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

Aproximativ 80 de conservatori, cărora li s-au alăturat Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), au avertizat-o duminică pe Theresa May că vor vota împotriva oricărei propuneri despre Brexit pe care şefa executivului britanic o va trimite parlamentului dacă ea nu renunţă la acceptarea unei 'plase de siguranţă' provizorii privind frontiera dintre Republica Irlanda şi provincia Irlanda de Nord.



Theresa May a acceptat în principiu propunerea privind o 'plasă de siguranţă' pentru a se evita revenirea la o frontieră fizică între cele două părţi ale insulei irlandeze dacă până la finalul perioadei de tranziţie de 21 de luni, care începe după ce Marea Britanie iese din UE la 29 martie 2019, nu se va putea găsi o soluţie cu caracter permanent. Însă conservatorii şi DUP - formaţiune ce are zece aleşi în parlamentul britanic - se opun oricărui scenariu care ar lăsa Irlanda de Nord în aranjamente vamale diferite de restul Regatului Unit, potrivit Agerpres.



În negocierile privind Brexit-ul, frontiera irlandeză constituie unul dintre principalele obstacole în calea unui acord între Londra şi Uniunea Europeană, niciuna dintre părţi nedorind reintroducerea unei frontiere fizice în insula Irlanda de teama de a nu compromite acordurile de pace care au pus capăt unei perioade de aproape trei decenii de violenţe comunitare în Irlanda de Nord.

Regatul Unit va părăsi blocul comunitar european la finalul lui martie 2019. Uniunea Europeană doreşte să nu fie creată o 'frontieră dură' între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât provincia Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europene. Această variantă ar crea însă o divizare între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a ţării, potrivit Agerpres.



În cazul în care acordul de retragere a Regatului Unit din UE nu stabileşte o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul de la Lisabona şi de comun acord cu Londra, Consiliul European nu hotărăşte în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar şi secundar al Uniunii Europene va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit va deveni în acel moment o ţară terţă.