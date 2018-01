Ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie. Oamenii de ştiinţă contestă însă scenariile lansate de ONU

Organizația Mondială de Meteorologie a anunțat, joi că ultimii trei ani sunt cei mai calzi înregistrați vreodata și ritmul încălzirii globale constatat în această perioada este „excepțional”. ”Este confirmat că anii 2015, 2016 și 2017, care se înscriu clar în tendinta de încălzire pe termen lung provocata de creșterea concentrațiilor atmosferice de gaze cu efect de sera, sunt cei mai calzi înregistrati vreodata”, a anunțat OMM, agenție din cadrul ONU.

„17 dintre cei mai calzi 18 ani aparțin secolului XXI și ritmul încălzirii constatat în acești ultimi trei ani este exceptional. Ultimul a fost deosebit de marcant în Arctica, ceea ce va avea urmări durabile și de mare amploare la nivelul mărilor și al regimurilor meteorologice în alte regiuni ale lumii”, a afirmat secretarul general al OMM, Petteri Taalas.



2017 este cel mai fierbinte an fără El Nino din istorie și al treilea înregistrat vreodată după 2015 și 2016, care au fost încălzite și de fenomenul El Nino, transmite Organizația Mondială de Meteorologie într-un raport pentru ONU.

Mai mulți oameni de știință susțin însă că cele mai proaste scenarii prezentate de către ONU nu sunt credibile și că o creștere a temperaturii globale cu 6 grade Celsius până în 2100 este „supraestimată”. Noile calcule realizate pe baza impactului probabil al gazelor cu efect de seră asupra încălzirii globale au constatat că nu ne vom confrunta cu scenarii extreme. Cercetătorii de la Universitatea din Exeter au folosit o nouă metodă de modelare pentru a examina cât de mult va crește temperatura medie a suprafeței pământului dacă cantitatea de CO2 din atmosferă este dublată.



Dar cât de mult se va îmbunătății calitatea aerului și cât se vor reduce emisiile de CO2 și metan din aer va depinde de îmbunătățirea eficienței energetice și de dezvoltarea tehnologiei. Aceasta este o variabilă pe care nu o poate calcula nimeni, dar chiar și în cel mai rău caz, încălzirea globală nu va fi atât de abruptă precum spune ONU.

În ultimii 25 de ani, Grupul Interguvernamental al ONU privind schimbările climatice (IPCC), autoritatea supremă în domeniul științei climei, a stabilit o creștere a temperaturii cu 1,5 ° C până la 4,5 ° C. Echipa de la Exeter a venit cu o gamă mult mai îngustă, de la 2,2 ° C până la 3,4 ° C, cu cea mai bună estimare de 2,8 ° C. Dacă aceasta este corectă, atunci cele mai apocaliptice scenatii prognozate sunt exagerate.