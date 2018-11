Ultimul mesaj pe WhatsApp al fotbalistului decapitat. Se lăuda cu relaţia pe care o avea cu soţia impresarului

Daniel Correa Freitas, un jucător de doar 24 de ani, a fost găsit mort săptămâna trecută, în Sao Jose dos Pinhais. Tânărul jucător legitimat la gigantul FC Sao Paolo era decapitat aproape în totalitate şi avea organele genitale tăiate. Oribila crimă a fost recunoscută de impresarul acestuia, care a declarat că l-a surprins pe Daniel Freitas în timp ce-i viola soţia.

"Când am deschis uşa l-am văzut peste soţia mea, care striga după ajutor. Am făcut ceea ce orice bărbat din Brazilia ar fi făcut pentru soţia sa. Ar fi putut fi fiica, sora, mama sau soţia ta. În acel moment în faţa mea era el şi Cris, soţia mea alături de care sunt de 20 de ani, femeia căreia mi-am dedicat viaţa, care tot timpul m-a iubit şi m-a respectat. Ştiu că am făcut ce am făcut, dar vreau ca toţi să urmărească şi să gândească ce ar face pentru a menţine integritatea morală a familiei şi pentru a ajuta o femeie mică şi fragilă", a spus impresarul.

Se pare totuşi că jucătorul şi soţia impresarului aveau de mai multă vreme o relaţie. Cel puţin aşa reiese din mesajele pe care fostul jucător i le-a trimit pe whatsapp unui prieten. "O voi mânca pe mama sărbătoritei şi tatăl ei este aici". Prietenul său i-a răspuns în glumă: "El doarme? Nu ai ce sa faci, o să te dea afara din casa". În cadrul discuţiei, jucătorul i-a trimis prietenului său mai multe imagini în care cu el şi soţia impresarului.