Un bărbat din Arad, reţinut după ce şi-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat

Crima a avut loc într-un bloc din municipiul Arad, în care locuia victima, un bărbat în vârstă de 62 de ani. Acesta era bolnav, imobilizat la pat şi de câteva zile era în grija fostului ginere, un arădean de 41 de ani, la care fosta sa soţie apelase pentru că ea era plecată la muncă în străinătate.

Conform vecinilor, victima urma să fie internată în spital miercuri, însă între aceasta şi ginere, care s-ar fi aflat sub influenţa alcoolului, ar fi avut loc o ceartă.

În cursul serii, ginerele a anunţat rudele bolnavului că acesta a căzut din pat şi a decedat, însă familia a descoperit pe corpul victimei numeroase urme de lovituri şi a anunţat autorităţile.

"Ajunşi în locuinţă am constatat că victima prezenta multiple leziuni pe tot corpul, iar în zona capului avea un traumatism cranio-cerebral deschis. Am început urmărirea penală faţă de un suspect sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor", a declarat procurorul criminalist Pavel Palcu, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Suspectul a fost reţinut în cursul nopţii, după ce a fost audiat mai multe ore de către procurori.

