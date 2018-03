Tragedie în Iaşi după cazul Maleon. Un profesor a fost găsit mort alături de prietenul său, în garaj. Soţiile şi soacra, la spital

Potrivit primelor informaţii, profesorul s-a dus in vizita la prietenul sau, iar in jurul orei 23 au fost gasiti decedati intr-un garaj. De asemenea, alte trei persoane au ajuns la Spitalul Municipal Pascani in urma incidentului. Este vorba despre sotiile celor doi barbati care au fost intoxicate cu monoxid si inca o femeie, soacra uneia dintre victime, care a suferit un atac de panica, potrivit bzi.ro.

Oamenii legii au efectuat cercetari la fata locului pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragedia. A fost deschis dosar penal pentru moarte suspecta.

Trupurile neinsufletite au fost transportate la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.