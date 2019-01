USR solicită notificarea Comisiei de la Veneţia în privinţa ordonanţelor anunţate în domeniul justiţiei

"Reprezentantul USR la APCE, deputatul Iulian Bulai, a avut o intervenţie în deschiderea primei sesiunii plenare din acest an a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi a vorbit despre situaţia justiţiei din România. Debutul sesiunii APCE, care are loc între 21 şi 25 ianuarie la Strasbourg, a coincis cu anunţul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, cu privire la două ordonanţe de urgenţă care vor anula, practic, deciziile definitive din ultimii cinci ani în marile dosare de corupţie", informează sursa citată.



În intervenţia sa, deputatul USR a făcut apel la parlamentarii ţărilor europene prezenţi să susţină solicitarea unei opinii a Comisiei de la Veneţia.



"Guvernul de la Bucureşti se foloseşte de hotărârile Curţii Constituţionale pentru a anula practic sentinţele pronunţate în ultimii cinci ani în cazurile mari de corupţie, pentru a albi liderul partidului aflat la guvernare. Iar ministrul justiţiei tocmai a anunţat că va face acest lucru prin ordonanţă de urgenţă - o modalitate de ocolire a oricărei forme de control democratic, începând cu Parlamentul. Totul, în numele salvării unei persoane de braţul lung al legii, liderul condamnat de două ori al Partidului Social-Democrat. (...) România are nevoie de ajutorul colegilor noştri europeni pentru a proteja democraţia şi statul de drept, de aceea mă adresez parlamentarilor Adunării Consiliului Europei să ne susţină în notificarea Comisiei de la Veneţia asupra ordonanţelor de urgenţă anunţate de guvernul de la Bucureşti", a spus deputatul Iulian Bulai, potrivit comunicatului, în declaraţia sa politică din plenul APCE.



USR a menţionat că prin membrii săi la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va face toate demersurile necesare pentru ca aceasta să ceară cât mai curând, în mod oficial, punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia privind modul în care ordonanţele promise de Tudorel Toader "afectează statul de drept din perspectiva principiilor constituţionale europene".



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat duminică seara că a redactat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri "nelegal constituite" şi care nu mai sunt în termen să poată depune contestaţii în anulare.



Tudorel Toader a mai anunţat şi o a doua ordonanţă de urgenţă, în legătură cu protocoalele încheiate cu SRI, însă a precizat că aşteaptă motivarea Curţii Constituţionale.