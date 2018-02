Usturoiul - alimentul-minune. Beneficii, proprietăţi, curiozităţi

Usturoiul a fost folosit atat ca produs de mancat cat si ca doctorie in multe culturi timp de mii de ani, datand tocmai de pe vremea constructiei piramidelor din Egipt. Se stie ca egiptenii din antichitate venerau usturoiul si au plasat multi bulbi de usturoi in mormantul lui Tutankamon.

Stim cu totii cum se foloseste usturoiul in mancare: foarte multe preparate capata un gust deosebit dupa ce sunt condimentate cu usturoi.

Separat de aceasta, usturoiul are multe proprietati si folosinte medicinale, asa ca data viitoare cand mergi la cumparaturi, asigura-te ca incluzi usturoiul in lista si ai grija sa nu iti lipseasca din casa. Alege usturoiul specific romanesc, din piata, pe care il recunosti dupa mustati, evita-l pe cel chinezesc pe care il gasesti in supermarketuri si care este recunoscut prin absenta mustatilor si care este suspectat ca nu este suficient de bun pentru sanatate.

Usturoiul vindeca multe boli, incepand cu banala raceala si diabet fiind un adjuvant de nadejde in boli de inima si cancer. Rolul pe care usturoiul il are in prevenirea si tratarea acestor boli este dat de anumiti nutrienti specifici: cand este strivit catelul de usturoi, se produce un fitonutrient alicin care contine antibiotic puternic si cu rol antifungic.

