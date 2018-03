Varză dulce cu carne de porc

Mod de preparare Varza dulce cu carne de porc (afumata)

Se curata verzele de foile de deasupra (care nu sunt sanatoase si nici frumoase), se taie in jumatati si se toaca fideluta, inlaturand cotorul. Frecam varza cu 1-2 lingurite de sare, sa se inmoaie.

Carnea se opareste cateva minute in apa clocotita (pentru a inlatura excesul de sare), dupa care o taiem bucati potrivite.

Intr-o tigaie larga (sau in ceaunul de tuci) punem uleiul la infierbantat.

Spalam, curatam si tocam legumele dupa preferinta (va puteti „ajuta" si de aparatul de tocat/ mini chopper, dar le tocati separat).

Intr-o tigaie mare, cu peretii grosi, punem uleiul la infierbantat. Adaugam ceapa si o calim pana devine sticloasa.

Adaugam varza si amestecam cu blandete. La nevoie (sa nu se arda) picuram cateva linguri de supa. Punem si celelalte legume in tigaie, amestecam, dupa care punem bucatile de carne deasupra si supa, cat sa cuprinda legumele.

Fierbem la foc mic vasul acoperit, timp de o ora . Cand legumele si carnea s-au fiert se adauga frunza de dafin, boiaua de ardei si bulionul. Se potriveste gustul de sare si piper.

La final, adaugam verdeata tocata marunt.

Servim mancarea calda, cu mamaliguta, smantana si ardei iuti.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.