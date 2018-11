Veste de ULTIMĂ ORĂ despre Laurenţiu Reghecampf. Presa din Emirate tocmai a făcut ANUNŢUL

Presedintele lui Al Wahda a mentionat ca nu se gandeste sa-l demita pe roman si le-a cerut arabilor sa nu mai solicite acest lucru.

"Ii rog pe fani sa sustina echipa si pe antrenorul Reghecampf. Ii invit pe suporteri la o intalnire privata in care vom discuta totul despre situatia echipei, insa va rog sa nu mai criticati. Antrenorul nu va fi schimbat", a spus Ahmed Al Rumaithi.

Anamaria Prodan a lămurit zvonurile despre DIVORŢUL de Laurenţiu Reghecampf. Imaginea care spune tot FOTO

In ultimele patru meciuri, echipa lui Reghecampf a incasat 11 goluri, fapt ce-i ingrijoreaza pe arabi. Mai mult, echipa este la cinci puncte de primul loc, desi are ca obiectiv castigarea titlului.

Laurentiu Reghecampf a ajuns la Al-Wahda in iulie 2017 si are un salariu de 4 milioane de dolari pe an.