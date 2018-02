Veste URIAŞĂ pentru IANIS HAGI. Visul lui Gică Hagi S-A ÎMPLINIT

Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna.

"L-am urmarit in Antalya, a crescut mult, este mult mai puternic. Il vad foarte bine din punct de vedere fizic. Are un potential foarte bun. El poate fi o solutie pentru echipa nationala. Acum va juca, va avea meciuri. In ultimul meci a avut o evolutie buna. Daca o tine asa, da, este o solutie pentru echipa nationala. Sunt 4-5 jucatori de la tineret care pot aparea in lotul mare, Ianis parca are si mai multa forta, e mai matur in joc si in gandire", a spus Ionel Gane.

Ianis Hagi are doar selectii in loturile de juniori si la cel de tineret U 21.