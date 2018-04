Veste URIAŞĂ pentru SIMONA HALEP. Anunţul care a uimit pe TOATĂ LUMEA

Simona Halep este considerata cea mai constanta jucatoare a ultimilor patru ani si a cumulat 50 de saptamani la rand de cand se afla in top 5 WTA. Romanca este singura jucatoare din circuit cu o asemenea longevitate in Top 5 WTA, dintre actualele componente ale ierarhiei la nivel inalt, scrie ziare.com.

Simona Halep a ajuns astfel la 206 saptamani petrecute in total in top 5 WTA. Cea mai lunga perioada a atins-o intre 17 martie 2014 si 3 aprilie 2016, cand a stat 107 saptamani in top 5 WTA. Dintre cele 206 saptamani in top 5 WTA, Simona a petrecut 135 pe podium, avand o constanta remarcabila.