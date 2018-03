Viaţa de cuplu: Factori care scad libidoul

Iata cei mai importanti factori fiziologici si psihologici vinovati de scaderea libidoului:

Viata, in general, scade libidoul

Ca adulti avem o multime de responsabilitati, iar dorinta puternica de sex pe care o aveai la 20 de ani a scazut in intensitate. Intre munca, copii, priteni, scoala, hobby-uri, exercitii fizice, pare ca nu mai este timp si pentru sex. Iar cand totusi ai cateva minute libere, sexul este ultimul de pe lista ta de prioritati. Privitul la tv, citirea unei carti bune sau cateva minute de somn par mult mai ofertante acum. Insa, sexul este o componenta importanta a unei relatii sanatoase. Asa cum este nevoie sa-ti faci pentru tine insuti, asa este nevoie sa gaseste cateva clipe si pentru partener. Chiar daca vei zambi, trebuie sa-ti programezi partidele de amor pe calendar. O noapte sau 2 pe saptamana pastreaza-le pentru romantism. Daca este nevoie transformati totul intr-o joaca: aduceti ceva nou in dormitor, poate jucarii sexuale, carti cu poze explicite, filme pentru adulti si orice altceva va trece prin minte. Planificand din timp, e ca si cum ti-ai lua un angajament fata de partenera si fata de relatia voastra pe care trebuie sa-l tii.

Frica, anxietatea, stresul afecteaza viata de cuplu si libidoul

Cand ai atatea pe cap, stres, anxietatea sau teama, sexul este ultimul lucru la care sa te gandesti. Poate ca esti o persoana care reactioneaza foarte bine in conditii de stres. Dar este greu sa te vei simti si sexi cand te gandesti la creditul impotecar si la ratele mari pe care le ai de platit. Teama si anxietatea asociate cu sexul sunt ele insele problematice. De obicei oamenii sunt ingrijorati ca isi vor dezamagi partenerul sau le este teama ca partenera ar putea ramane insarcinata. Toate acestea actioneaza ca inhibitori sexuali. Primul pas este sa scapi de stres, teama, anxietate si sa te asiguri ca trupul tau este sanatos. Mananca sanatos, bea multa apa, dormi cel putin 8 ore pe noapte, fa exercitii fizice regulat si incearca tehnici de relaxare gen meditatia sau yoga. Daca nu-ti pasa de corpul tau fa-o macar pentru a avea o viata sexuala activa. Daca ai incercat toate astea si nu ai scapat de grijile care te framanta, ar trebui sa discuti cu un specialist.

Plictiseala din viata de cuplu scade libidoul

Dupa 20 de ani de cuplu este normal sa te simti plictisit sau neinspirat de partenera ta. In aceasta perioada ati incercat multe si nici nu prea mai aveti ce sa aflati unul despre celalalt. Dar si cuplurile mai tinere se pot confrunta cu aceste probleme. Dupa primele luni de efuziune sexuala se trezesc ca o fac doar in pozitia misionarului in aceleasi 3 zile planificate. Nu-i nimic rau in asta insa putina spontaneitate poate face minuni. Uitati tot ce stiati ca va place sau nu in materie de sex si priviti-l ca pe o noua activitate. Discutati despre lucrurile pe care ati vrea sa le incercati in pat, ar putea fi exact ce aveti nevoie pentru a condimenta putin viata sexuala. Priviti impreuna filme pentru adulti si incercati sa-i imitati pe actori.

