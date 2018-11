Viaţa după moarte: 5 experienţe uluitoare VIDEO

Comunitatea stiintifica este totusi sceptica in ceea ce priveste aceste povestiri, in timp ce altii sunt siguri ca aceste descrieri dovedesc existenta vietii de dupa moarte.

Iata in continuare cateva povestiri ale unor oameni care au experimentat viata dupa moarte. La finele lor, va invitam sa urmariti filmul documentar: "Dovezi ştiintifice noi asupra realităţii lumii de dincolo!".

1. Veronika Ulrike Barthel

In 1981, Veronika a fost lovita de fulger in timp ce isi conducea masina prin furtuna. Ea povesteste ca a fost "teleportata" in Iad, cativa demoni excortand-o in "sala de asteptare". "Aceste creaturi erau mult mai inspaimantatoare decat cele mai ingrozitoare personajele de filme horror pe care le-am vazut vreodata. Azi stiu ca erau demoni. Marsaluiau ca niste soldati pe langa mine. Se auzeau oameni care tipau de durere. Nu puteam sa respir si era un miros teribil. Am vazut un lac. Parea ca mijlocul unui vulcan. Demonii aruncau oamenii in niste caverne si ii intepau cu sulite daca tipau. Pe pamant misunau serpi care intimidau oamenii", a povestit Veronika.

2. Howard Storm

Howard Storm, profesor universitar american, era intr-un turneu european alaturi de studenti de-ai sai. La un moment dat s-a prabusit intr-un tipat de durere. Ajuns de urgenta la spital i s-a spus ca are stomacul perforat si urmeaza sa fie operat imediat, altfel va muri. In timp ce se afla pe patul de spital asteptand medicii sa-l pregateasca pentru operatie, Howard s-a detasat de corpul sau, simtindu-se mai viu ca niciodata, fara nicio durere. "Am inceput sa aud voci care ma strigau.Mi-am strigat sotia.

Nu mi-a raspuns si am inceput sa urmez vocile care m-au scos din salon si m-au adus pe un culoar lung si intunecat. La un moment dat, eram atat de speriat incat le-am spus vocilor ca eu nu mai merg nicaieri. Atunci m-au atacat. M-am luptat si m-am luptat. Ma muscau si ma loveau. M-au umilit, mi-au facut multe lucruri oribile despre care nici nu mai vreau sa vorbesc. Apoi am auzit o vocesi am inceput sa spun Tatal Nostru. Dupa alte cateva rugaciuni l-am vazut pe Iisus, care m-a salvat de demoni si m-a trimis inapoi pe Pamant, spunandu-mi ca de-acum incolo sa-mi traiesc altfel viata", povesteste Storm in cartea sa "Coborarea mea in moarte", publicata in anul 2000.

