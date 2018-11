Victor Ponta, despre remaniere: "Poate exista un guvern mai incompetent decât Guvernul Dăncilă 1? Da: Guvernul Dăncilă 2"

"1. A mai ramas vreun pesedist in conducerea PSD (ca social democrati nu mai sunt de mult timp) ? Cu Dragnea presedintele Partidului de la PD, cu Darius Valcov consilier ( Premier in fapt) de la PDL, cu Codrin secretarul general de la PRM , cu Gabriel Mutu seful celei mai mari organizatii cea de la Bucuresti de la PDL, Ministrul Transporturilor Olguta de la PRM ..... Basescu a fost genial cand l-a trimis pe Dragnea la PSD - doar asa a reusit sa il distruga ( din interior)

2. Poate exista un Guvern format din oameni mai incompetenti si mai putin pregatiti profesional decat Guvernul "Dancila 1"? Da -Guvernul "Dancila" 2 / noii veniti bat toate recordurile - cu un matematician la Cultura, cu Olguta sa faca autostrazi, cu un baiat de la sport care sa gestioneze pensiile si programele sociale, cu Nae Badalau seful economiei Europei in Semestrul 1 din 2019, cu Alex Petrescu si Ilan Laufer care nu au fost buni pentru functia de ministru si dati afara din guvern anul trecut ca sa fie "reevaluati" azi, cu un vicepremier care tocmai nu a luat decat un singur vot in Parlament pentru functia de Presedinte ASF , cu Minstrul Afacerilor Europene gonit din functie cu o luna inainte sa preluam presedintia Consiliului UE ..... e si de plans si de ras!

3. Domnul Gabriel Les a fost secretar de stat la Ministerul Apararii in Guvernul "Ciolos" si a intocmit Hotararea de Guvern pentru achizitia unor corvete de la DAMEN Olanda cu pret dublu - a devenit ministru in Guvernul Grindeanu si schimbat imediat din functie pentru ca nu a facut licitatie pentru acele achizitii / redevine Ministru in conditiile in care saptamana viitoare trebuie sa se anunte castigatorul licitatie pentru achizitia de corvete - la care participant este ...... DAMEN Olanda!

Sigur ca aceasta combinatie de incompetenta profesionala, lipsa de coloana vertebrala si afaceri necurate cu bani publici este principala caracteristica a "Regimului Dragnea - Dancila" / tara este "vanata" si partajata ca pe domeniile de vanatoare ale Teldrum - cam cu aceleasi personaje!

Mai mult ca niciodata este nevoie de ProRomania - alternativa de seriozitate, profesionalism si onestitate pe zona de centru stanga!", a scris Victor Ponta pe Facebook, comentând componenţa Cabinetului Dăncilă 2.