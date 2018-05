Vincenzo Castellano are o nouă iubită

Vincenzo Castellano a fost căsătorit cu frumoasa Antonia și au împreună o fetiță, care locuiește în Italia, alături de familia italianului. După un mariaj tumultos, a urmat un divorț, care nu s-a definitivat nici până în momentul de față.

Se pare că lucrurile sunt pe calea cea bună, mai ales că s-a aflat de curând că Vincenzo s-a îndrăgostit din nou. Potrivit cancan.ro, italianul are o nouă iubită, despre care se spune că este total diferită față de Antonia. Cei doi nu s-au afișat încă în public, însă surse din anturajul lui spun că se iubește cu o blondă focoasă, care pare să-i fi dat lumea peste cap.

Vincenzo Castellano susţinea în urmă cu ceva timp că relaţia cu Antonia s-a terminat din cauza distanţei dintre ei. Tot el spune că nici nu a infidel şi nici nu a fost înşelat.

"Când ea a început să se vadă cu Velea, noi nu mai eram împreună de vreo 4-5 luni. Distanţa a făcut ca relaţia noastră să se răcească. Ea nu m-a înşelat, eu n-am înşelat-o. Ba, chiar, m-a sunat şi m-a anunţat că are o relaţie cu băiatul ăla. (...) Velea nu are nici o vină. Iar cine a zis că Antonia i-a spart casa, se pripeşte. Poate nici relaţia lui cu fosta soţie nu mai funcţiona", a spus Vincenzo Castellano.

Italianul se declară mândru de Antonia pentru faptul că şi-a făcut o familie şi mai are încă doi copii: "Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. (...) Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă".