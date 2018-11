Viorica Dăncilă, primele declaraţii despre remaniere: Ce a spus despre Tudorel Toader

"Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare.

Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern", a declarat Viorica Dăncilă, joi, după ce a vizitat târgul cu profil agricol INDAGRA, întrebată dacă ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, ar trebui să mai rămână în funcţie.