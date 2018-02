Viorica Dăncilă: Vom avea o preşedinţie dificilă. Avem Brexit, cadrul financiar multianual şi asigurarea frontierelor externe VIDEO

"În primul rând cred că am pus bazele dimensiunii europene a guvernării. Cred că deschiderea, abordarea transparentă cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales că noi vom deţine preşedinţia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o preşedinţie de succes şi să răspundem provocărilor, avem nevoie de o foarte bună cooperare cu liderii şi instituţiile europene", a punctat Viorica Dăncilă la România TV.



"Avem nevoie de o cooperare foarte bună, mai ales că vom avea Brexit, cadrul financiar multianual şi am susţinut cu tărie că trebuie să avem pe cadrul financiar multianual un acord politic încheiat în timpul preşedinţiei României. Această abordare pe care am promis-o din prima clipă, echilibrată, cred că poate fi benefică pentru români, pot vedea o altfel de abordare decât am fost obişnuiţi până acum şi acesta e drumul pe care trebuie să mergem. Preşedinţia CE este a intregii Românii, trebuie implicate toate instituţiile din România, voi avea o cooperare bună cu preşedintele României şi cu Parlamentul, trebuia spus şi la Bruxelles, avut în vedere reluarea cooperării, a trecut o perioadă mare de timp în care am pierdut legătura cu liderii europeni şi nu e un lucru bun.

Sunt multe lucruri de făcut, trebuie să vedem ce vom cuprinde în programul cu care vom veni, trebuie să avem o cooperare bună cu Bulgaria şi Austria, care vor deţine înaintea noastră preşedinţia, ne gândim la trioul România, Finlanda, Croaţia. Putem anticipa dosarele pe care le vom prelua dinaintea preşedinţiei noastre şi în urma consultărilor pe care le vom avea putem să identificăm temele principale. Vom avea o preşedinţie dificilă, avem Brexit, cadrul financiar multianual, asigurarea frontierelor externe şi trebuie să luăm în calcul că va fi campanie electorală şi multe dosare trebuie rezolvate în primele 3-4 luni, pentru că majoritatea europarlamentarilor va pleca în campania electorală", a subliniat Dăncilă.