Vlad Cosma, avertisment după ce Onea și Negulescu au fost puși sub urmărire penală: Asupra procurorului de caz se fac presiuni

"Ce am prezentat eu s-a confirmat etapă cu etapă. Vedem că Parchetul General a început urmărirea penală, un lucru foarte grav. Tot ce am prezentat reprezintă adevărul. Acești procurori au încercat să bage la pușcărie mai mulți oameni nevinovați, au fabricat probe, au torturat zeci de oameni”, a spus Cosma.



Potrivit lui Vlad Cosma, mulți oameni au prins acum curaj și au declarat la Parchet fapte grave.



„Nu am o evidență a persoanelor audiate, dar sunt foarte mulți audiați în legătură cu aceste metode ilegale și de tortură. Probabil că aceste lucruri vor fi făcute publice”, a adăugat el.

Citeşte şi: Procurorul Mircea Negulescu a denunţat-o pe Laura Kovesi la Parchetul General - QMagazine



„Dețin informații cum că domnul Negulescu și-a vizitat protectorii din București și i-a amenințat că dacă se va deschide ancheta penală împotriva sa va trage după el și alte persoane influente. Asupra procurorului de caz se fac presiuni. Cineva nu-și dorește ca Negulescu și Lucian Onea să vorbească. Au încercat să-și acopere urmele, se întâlnesc în continuare, au o strategie comună de apărare la Parchet”, a menționat Cosma.



„Metodele lor de amenințare continuă și astăzi. Mi s-a transmis că daca nu-mi retrag plângerile e posibil să am surprize penale din partea unor colegi ai domnului Onea”, a mai spus el.