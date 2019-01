ZILE LIBERE 2019. Câte zile libere suplimentare au bugetarii în acest an. Care este cea mai mare MINIVACANŢĂ

ZILE LIBERE 2019. Joi, 24 ianuarie, este zi linberpă, dar ziua de vineri, 25 ianuarie a rămas zi de lucru cu program normal.

Însă pentru că în condiţii similiare, Executivul lua decizia de a acorda o zi liberă în plus, cei de la Avocatnet au calculat care sunt ocaziile din acest an în care românii se pot bucura de zile libere în plus, supranumite minivacanţe.

După cum rezultă din calendarul zilelor libere din 2019, bugetarii ar putea beneficia de minivacanţe în lunile ianuarie, mai, august şi decembrie. Mai exact, bugetarii s-ar putea bucura de minivacanţe cu ocazia Paştelui şi Zilei Muncii (1 mai), cu ocazia Adormirii Maicii Domnului (15 august) şi cu ocazia Crăciunului (25/26 decembrie).

Astfel, bugetarii s-ar putea bucura, în nu mai puţin de trei ocazii, de prelungirea perioadelor libere. Concret, dacă Guvernul le acordă acestora o zi liberă suplimentară, bugetarii vor beneficia de următoarele perioade libere: 26 aprilie-1 mai (şase zile), 15-18 august (patru zile) şi 25-29 decembrie (cinci zile).

Potrivit legislaţiei muncii în vigoare, în acest an, salariaţii cu program normal de lucru, adică cei ce lucrează de luni până vineri, vor beneficia de opt zile libere ce pică în timpul săptămânii. Lista completă a liberelor ce pică în timpul săptămânii:

24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) - joi;

26 aprilie (Vinerea Mare) - vineri;

29 aprilie (a doua zi de Paşte) - luni;

1 mai (Ziua Muncii) - miercuri;

17 iunie (a doua zi de Rusalii) - luni;

15 august (Adormirea Maicii Domnului) - joi;

25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun) - miercuri şi joi.

Apoi, o parte dintre aceste zile libere pică în prima sau ultima zi a săptămânii, ceea ce înseamnă că toţi salariaţii din ţara noastră vor avea, în 2019, două weekend-uri prelungite sau, dacă vreţi, două minivacanţe. Una dintre aceste minivacanţe va avea patru zile, iar cealaltă va avea trei zile. Este vorba, mai exact, de intervalele cuprinse între 26-29 aprilie şi 15-17 iunie.

Ca de fiecare dată, dacă li se acordă zile libere, bugetarii vor fi nevoiţi să le recupereze. Aceste libere suplimentare ar putea fi recuperate de bugetari fie prin prelungirea zilnică a programului de lucru, fie prin lucrul într-o zi de sâmbătă.