Zodiac chinezesc săptămâna 2-8 aprilie 2018. Ce îţi aduce Săptămâna Mare în zodiacul chinezesc

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Dupa anul puternic de foc al Cocosului in 2017, acum suntem gata sa integram toate aceste schimbari intamplate prin actiuni pozitive pentru a obtine ceea ce ne dorim.

Daca te intrebi ce sa vrei pe durata Cainelui de Pamant, gandeste-te la ce construiesti. De la constructia unei case noi pana la a unei cariere solide sau relatii autentice sau a unei familii, acum ai bazele si fundatia sustinuta. Elementul de pamant in mod special ajuta Cainele sa ne dea aceasta sustinere. Vei vedea progrese aproape in fiecare zi, cu conditia sa muncesti perseverent zilnic spre visele tale.

Iata cum iti va merge in saptamana 2 – 8 aprilie 2018 conform intelepciunii chinezesti in functie de zodie.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Exista optiuni sociale noi ce ti se deschid incepand de acum pentru urmatoarele cateva saptamani. Este timpul sa iti largesti orizonturile. Toata saptamana, concentrarea ta va fi sa hranesti si intretii diverse relatii strategice. Unii veti incerca sa stabiliti ca un pod de legatura cu un coleg de munca, in timp ce altii veti dori sa reimprospatati o prietenie sau o iubire. Finalul saptamanii te va gasi intr-o stare mentala mult mai relaxata.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Tu ai nevoie de o minte clara ca sa iei deciziile ce trebuie luate. Ca sa obtii asta, ar fi intelept sa te concentrezi pe propria ta voce interioara decat sa tot asculti la alte voci care iti tot soptesc in ureche versiunea lor. In timpul saptamanii, jobul si frecusurile de acasa vor crea o vibratie haotica dar vei rezolva lucrurile pana in weekend. Da-ti voie sa iti incarci bateriile.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Acum iei in considerare destul de serios ce optiuni de munca ai in afara celei curente. Daca planifici o schimbare de directie, energiile astrale benefice te calauzesti sa mergi pe calea corecta pentru tine. Daca studiezi, nu lasa cantitatea prea mare de munca sau starea emotionala mai cazuta sa iti incetineasca progresul. In weekend va fi nevoie de ceva efort, dar va fi si distractie si chiar si iubire la orizont.

