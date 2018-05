Zodiac chinezesc săptămânal 7-13 mai 2018. Mesaj nou din înţelepciunea chinezească, în funcţie de zodie!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

In timpul Anului Cainelui de Pamant, sa ai grija de cei apropiati tie, sa iti tii finantele in siguranta si sa muncesti cat de bine si mult poti, fara sa te extenuezi prea mult, desigur. Sa tii minte ca nu toate problemele care te supara sunt probleme de fapt. Este un an de consolidare si de avansat incet dar cu pasi siguri inainte. Este si un an excelent pentru cei ce se exprima in arte sau in industria comunicarii.

Ultimul an chinezesc al Cainelui de Pamant a fost 1958. In acest an, armata revolutionara a lui Fidel Castro si-a inceput asaltul de succes in Havana, Cuba. Elvis Presley si-a tuns parul si s-a inrolat in armata americana. O noua generatie de muzicieni rockeri a inceput sa se dezvolte. 1958 este anul in care s-a fondat Uniunea Europeana. Poate ca 2018 va fi inceputul sfarsitului ei. 1958 este si anul in care s-au nascut multi oameni importanti precum : Andrea Bocelli, Michael Jackson, Prince, Madonna, Alec Baldwin, Sharon Stone, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Joan Jett, Andie Macdowell, Annette Benning. Poate 2018 va fi un an la fel de bun pentru industria artistica a lumii !

Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pentru saptamana 7 – 13 mai 2018, conform intelepciunii chinezesti.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Tine-ti optiunile deschise saptamana aceasta si lasa-te sa curgi cu valul si cu ce ti se aduce la rand de catre viata. Planurile se pot schimba in orice moment si poti ajunge in locuri neasteptate. Energiile astrale norocoase circula sa iti usureze apele tulburi romantice. Ca sa ajuti si tu acest proces, doar fii tu insuti. In weekend este cazul sa te gandesti serios daca doresti cu adevarat sa ii mentii pe toti fericiti.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Aceasta este o saptamana excelenta pentru rearanjarea sau renovarea locuintei tale. Alt sfat este sa te mentii prudent financiar, pentru ca pot fi niste dealuri false ce te pot tenta sa intri in ele. Permite oamenilor sa faca lucruri in felul lor chiar daca tie iti este clar ca vei strange balamucul dupa ei. Weekendul se va invarti in jurul familiei tale si a nevoilor sale.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

O parte din saptamana iti este ocupata cu calatorii sau cu planificari de excursii sau deplasari. Ramai fidel propriilor tale idei. Vei simti nevoia toata saptamana sa te adaptezi sa te descurci cu urgente minore ce pot aparea. Daca esti parinte, vei avea multe de facut sortand lucruri pentru copii. Pana la finele saptamanii, agenda ta va arata mai eliberata si asta iti permite sa zburzi intr-un weekend plin de satisfactie si relaxare.

