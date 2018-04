Zodii pe care nu ai cum să le părăseşti

Gemeni

Gemenii se fac cu usurinta placuti, sunt amuzanti, inteligenti. Acestia pot purta o discutie interesanta pe intelesul oricui.

Nativul din Gemeni este greu de parasit tocmai din aceste motive. Sunt persoane placute pe care le vrei in viata ta.

Leu

Leii sunt persoane care au foarte multi prieteni. In cercurile care se invart sunt considerati a fi oameni foarte interesanti, care atrag atentia. Nu va fi usor sa parasesti o persoana nascuta sub acest semn zodiacal si te vei gandi de doua ori inainte. Vei pierde astfel o persoana interesanta care poate aduce multe oportunitati in viata ta, in special pe plan social.

Balanta

Balantele vor fi alaturi de tine, indiferent de situatie. Este un umar pe care pot sa plangi si niste buni sfatuitori. Astfel, nu va fi deloc usor sa renunti la un astfel de om. Ba mai mult, daca o Balanta se va atasa de tine, vei sti cu siguranta ca o despartire ii va frange inima. Va fi dificil si chiar imposibil sa parasesti un om din zodia Balanta.

Pesti

Nativul din Pesti te cucereste imediat, asta datorita optimismului sau. Este o persoana sensibila si grijulie si alaturi de un astfel de om vei avea ocazia sa vezi viata cu alti ochi. Totul va fi mult mai frumos.Va fi foarte greu pentru sa indepartezi o astfel de persoana din viata ta.