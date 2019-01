10 tipuri de femei pe care bărbaţii le ocolesc

Daca stai deoparte de aceste tipuri de femei, nu vei avea mai tarziu dureri de cap:

1. Vorbareata

Acest tip de femeie, careia nu-i tace gura niciodata, abia are timp sa respire. Singurul lucru care pare sa o preocupe are legatura cu ea. Intotdeauna are ceva de comentat indiferent de subiect si vrea sa domine orice conversatie.

2. Disperata

Femeia din aceasta categorie este fantastica, cel putin la inceput, pana cand incepe sa vorbeasca despre cautarea unor locatii de nunta, despre cati copii vrea sau de numele cainelui familiei, chiar de la prima intalnire. Cand o femeie avanseaza atat de repede, ar trebui sa fii foarte atent. Are nevoie disperata de un barbat asa ca oricine s-ar putea afla pe lista sa, chiar si cersetorul de la coltul blocului.

3. Critica

Nimic din ceea ce faci tu nu este suficient de bun in ochii ei. Nimic nu pare ca merge daca nu este facut conform standardelor sale. Orice este spus despre orice este scos din context si transformat intr-un motiv de cearta. Acest tip de femei are un bagaj emotional bogat si te va transforma intr-o persoana nervoasa si acra iar viata cu ea va fi mizerabila.

