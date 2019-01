10 tipuri de iubire cu care te confrunți de-a lungul vieții

Asa ca macar o data in viata te vei confrunta cu cele cateva feluri de iubire pe care noi ti le descriem mai jos.

1. Iubirea platonica

Este cea mai simpla forma dintre toate celelalte tipuri de iubire. N-are constrangeri si nici implicatii/intentii sexuale. Ea apare la varste foarte fragede, cand inca nu suntem foarte constienti de ceea ce avem intre picioare fiecare dintre noi. Este genul de iubire pe care o incerci in copilarie si chiar in adolescenta, la primele simpatii, atunci cand constientizam pentru prima oara ca ne e dor de o anumita persoana.

2. Dragostea la prima vedere si dragostea tip secret

Ai simtit vreodata cum “te loveste trenul” cand privirile vi s-au intersectat? Dragostea la prima vedere ti-o amintesti toata viata, e ceva extrem de puternic si cu multi fluturi in stomac. Creaza dependenta maxima. Simti ca nu poti trai fara ea.

Pe de alta parte, mai exista si dragostea tinuta secret, la fel de puternica ca si iubirea la prima vedere, doar ca ti-e imposibil s-o exprimi. Aici intra adesea dragostea fata de un profesor, de exemplu, de care te indragostesti nebuneste, insa ti-e teama sa i-o spui. Si continui sa-l iubesti in secret.

3. Iubirea neimpartasita

Este genul de iubire extrem de dureroasa prin care trecem cu totii macar o data in viata. Se intampla atunci cand tu iubesti la nebunie o persoana, dar esti perfect constient ca niciodata persoana respectiva nu-ti va intoarce inapoi sentimentele. E tipul de dragoste care raneste.

