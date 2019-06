11 lucruri din casa care-ti provoaca alergii

Ai mancarimi de nas, de ochi, reprize interminabile de stranut, ochi lacrimosi, nas infundat sau care curge mereu fara sa fii racit etc.? Aceste simptome nu pot fi puse neaparat pe seama polenului. Prevention.com a aflat de la specialisti ca exista si surse neasteptate de alergeni chiar in casa ta, surse pe care ti le impartasim si noi, precum si modul in care poti sa inlaturi iritantii.