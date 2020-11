11 noiembrie 2020. Se deschide un nou portal energetic. Ritual PUTERNIC pentru 11112020!

Pentru ca vom avea parte de o puternica manifestare numerologica si energetica. NU subestima aceasta data!

Fiecare numar poarta energia sa, iar cand aceste numere se unesc ele iti pot transmite un mesaj puternic. Data nasterii are un impact major asupra fiecaruia din punct de vedere numerologic. La fel si numarul casei in care locuiesti. Nu mai vorbim despre secventele de numere care par ca se repeta obsesiv. Fiecare poarta cate un mesaj.

De ce este 11.11 cea mai puternica zi din 2020?

Fiecare an este asociat cu un numar universal. Acest numar are o energie aparte care influenteaza tot anul.

Luna noiembrie este a 11-a luna a anului si poarta vibratia numarul 11. A 11-a zi din luna a 11-a are si ea o semnificatie aparte, fiind nu doar codul 1111, unul extreme de puternic in astrologie, dar reprezinta si un numar de ingeri. Numarul 11 are o semnificatie spirituala aparte. El simbolizeaza iluminarea, descoperirea de sine si creativitatea. El are energia de a face schimbari majore si inspirationale in viata, cu scopul descoperirii adevaratului EU.

In plus, vorbim despre un portal 1111 intr-un an cu o alta repretitie angelica 2020. Cifra 1 este numarul magicianului, 11 este numar maestru, care simbolizeaza conexiunea cu informatia parapsihologica. In numarul 1111 avem trei portaluri care semnifica o conexiune sporita cu energia Sursei, cu Sinele nostrum inalt, cu Sinele inalt al altor persoane. Nivelul de comunicare este ridicat pentru ca totul este completat de energia lui 4. Pentru ca 1+1+1+1 = 4, la fel cum si 2+0+2+0 = 4, toate cele patru elemente (Pamant, Aer, Foc, Apa) sunt conectate. Se simte puternic legatura dintre Pamant si lumea spiritelor si, poate chiar cu alte dimensiuni.

De asemenea, numarul ingerilor 2020 este format din 2 care reprezinta numarul echilibrului, 22 numarul maestru constructor, si 0 care este legatura dintre tot si nimic, dintre inceput si sfarsit, dintre Universul interior si Universul exterior. Asadar, impreunarea 1111-2020 face din 11 noiembrie 2020 portalul catre viziuni fundamentale. Mai mult 11 noiembrie 2020 este ziua de dinaintea ultimei conjunctii Jupiter-Pluto. Simti cum energia vine sa vindece. Simti conectarea cu Sinele superior.

De aceea este de asteptat ca toate aceste manifestari sa fie si mai puternice si mai rapide decat au fost vreodata. Daca au fost situatii care te-au tinut pe loc pana acum, le vei vedea cu usurinta. Vei putea percepe unde-ti sunt limitarile, ce piedici iti pui singur sa iti pune altcineva. Si vei descoperi ca totul este posibil. Trebuie sa ai incredere in tine si sa-ti permiti sa te transformi in persoana care este capabila sa obtina ceea ce iti doresti.

Acest lucru presupune iesirea din zona de confort, acceptarea provocarilor ce vor urma. Ti se poate parea ciudat, ti se poate parea inconfortabil, insa cand te vei uita inapoi vei vedea de unde ai plecat si unde esti acum.

Ritualul 11.11

Pasul 1

Incepe sa scrii timp de 11 minute despre toate lucrurile care iti deschid inima, cae iti aduc bucurie in viata. Pot fi lucruri din prezent sau lucruri pe care le vrei in viitor. Ideea este sa scrii in continuu, fara pauza, tot timpul sa ai stiloul, pixul in miscare.

Pasul 2

Cand au trecut cele 11 minute parcurge ceea ce ai scris si evidentiala activitatile cheie sau sentimentele care ies in evidenta. Aceste cuvite/activitati iti vor oferi indicia clare cu privire la locul in care ar trebui sa iti concentrezi timpul si energia.

11:11. Afla ce inseamna cand vezi aceste cifre

Ingerii si spiritele ne contacteaza prin diverse metode, ca de exemplu repetarea unui anumit cantec cu mesajul ce trebuie auzit, sau citirea unui anume pasaj dintr-o carte, ziar etc., sau repetarea unor anumite cifre cand te uiti la ceas. Un exemplu in acest sens este 11:11.

Desi la inceput poate parea o simpla coincidenta, in realitate are un mesaj spiritual foarte puternic.

Repetitia 11:11 apare pentru a ne atrage atentia asupra schimbarilor care se petrec si transmit mesajul ingerilor de a fi mai prezenti, de a scapa de sentimente de frica sau frustrare, caci ei ne sunt sprijin.

Potrivit binecunoscutului terapeut si medium Doreen Virtue, repetitia 11:11 inseamna ca ar trebui sa ne concentram mai mult pe gandurile pozitive, caci dorintele se vor manifesta mult mai repede decat in trecut. Pune in dorinta ta energie pozitiva, nu teama, iar ingeri te vor rasplati.

11:11 – Numarul transformarii

Potrivit calendarului maias, Lumea Noua a inceput in 21 decembrie 2012, la ora 11:11. Numerologii spun ca insumarea 11:11 – 4 – este numarul transformarii, al destramarii egoului. In timp ce altii spun ca 11:11 este mesajul ca lumea se vindeca si Pamantul va fi aliniat asa cum ar trebui sa fie.

Cu totii suntem o singura familie si ne avem unii pe altii. Data viitoare cand vei mai vedea 11:11, monitorizeaza-ti gandurile si asigura-te ca esti pe noile frecvente, daca vrei ca visele sa ti se tranforme in realitate.

11:11 – Calatoria trezirii spirituale

Numerele repetitive in forma 1111 sunt o forma de sincronicitate, un apel la trezire spirituala. Sinele interior cere sa i se acorde atentie. Ti se cere sa te angajezi deplin pe drumul ancorarii in prezent. Daca vezi des aceasta combinatie 1111 gandeste-te daca nu cumva ignori semnele pe care Universul ti le transmite. Poate ignori momente de intuitie providentiala, poate te confrunti cu Noaptea neagra a sufletului, poate ca te simti nesatisfacut de viata ta. Urmareste aceste semne, fii mai constient de mesajele pe care le primesti si porneste pe aceasta cale a trezirii spirituae.

