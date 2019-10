Articol publicat in: Societate

12.000 lei uitaţi de o femeie în fanta unui bancomat. Ce s-a întâmplat cu banii

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O femeie a uitat nu mai puțin de 12.000 lei în fanta unui bacomat din Alba-Iulia. A avut un noroc teribil pentru că banii au fost găsiți de un om de bună credință. Un tânăr de 22 de ani, care a venit la bancomat după femeie, a găsit banii şi, fără să stea pe gânduri, i-a dus direct la Poliţie, iar oamenii legii au reuşit să identifice păgubita. Femeia nici măcar nu a realizat că uitase banii acolo. Şi-a primit toţi banii înapoi, iar tânărul a fost felicitat pentru gestul lui. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay