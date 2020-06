14 fructe de vara care te ajuta sa slabesti

1. Capsune

Transforma capsunele intr-o gustare sanatoasa si fara calorii (desigur, nu trebuie sa adaugi zahar, frisca sau alte topping-uri). Capsunele contin acizi grasi omega-3, vitmaina C, fibre si antioxidanti.

2. Cirese

Renunta la deserturile grele si indreapta-ti atentia spre cirese. Dulci si zemoase, aceste fructe au doar 87 de calorii per 140g. In plus, ciresele contin antioxidanti care iti protejeaza corpul de cancer si colesterol.

3. Prune

Prunele sunt o sursa bogata de fibre si vitamina C. Ele pot deveni un desert delicios care suprima pofta de mancare.

4. Mere

Inainte de pranz sau de cina, merele contribuie la blocarea absorbtiei grasimilor in organism. In plus, merele reduc productia de colesterol rau cu pana la 34%.

