Articol publicat in: Sport

20.000 de alergători la Bucharest Marathon. A fost stabilit un nou record de cursă

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 51 min) // Sursa: romaniatv.net 20.000 de pasionați de sport din 75 de ţări au alergat sâmbătă și duminică la a 12-a ediție a Maratonului Internaţional Bucureşti. La nivelul performanță, kenyanul Hosea Kipkemboi a stabilit un nou record al cursei la maraton: 2 ore, 10 minute şi 49 de secunde. Hosea Kipkemboi și-a îmbunătățit timpul de anul trecut, când a câștigat cursa cu 2 ore, 11 minute şi 32 de secunde. Kenyanul a fost urmat de doi compatrioţi: Jacob Chesari Kirui, cu 2 h 17 min 25 sec, şi Mibei Dominic Kipngeno (2 h 18 min 48 sec). Primul român care a terminat cursa a fost Sorin Mîneran, de la CSU Arad, care a obţinut locul 5, cu timpul de 2 h. 30 min 26 sec, devenind astfel campion naţional. Cursa feminină de maraton a fost câştigată de Sophia Chesir, din Kenya, cu 2 ore 33 de minute şi 36 de secunde, fiind urmată de alte două sportive kenyene, Gladys Chepkurui (2 h 38 min 32 sec) şi Kipruto Salome Jepkosgei (2 h 44 min 09 sec). Locul 4 a fost ocupat de românca Ionela Ecaterina Puia, de la CSM Craiova, cu timpul de 2 ore 55 de minute şi 45 de secunde, care devine campioană naţională la maraton. La semimaraton, cursa a fost câştigată de Maxim Răileanu, cu timpul de 1 h 04 min 43 sec. El a fost urmat de Alexandru Corneschi (1 h 07 min 01 sec) şi Marius Ionescu (1 h 07 min 39 sec). La fete, cursa a fost câştigată de Mădălina Florea (1 h 20 min 12 sec), urmată de Diana Panta (1 h 22 min 51 sec) şi Mihaela Nunu (1 h 23 min 51 sec). Cursa de 10 km a fost câştigată de Nicolae Soare, cu timpul de 30 min 20 sec, urmat de Cristian Lutic (34 min 03 sec) şi Attila Daniel (34 min 24 sec). La feminin s-a impus Adela Bălţoi, cronometrată cu timpul 37 min 17 sec, urmată de Maria Cristea (38 min 34 sec) şi Oana Ivăncescu (39 min 45 sec). loading...

