25 feluri în care să vorbeşti ca să te asculte copilul

Copiii mici, care acum descopera lumea si ce inseamna a face ce ii cer parintii, au un cu totul alt mod de a percepe vorbele adresate lor si de a reactiona la ele. Pur si simplu trebuie sa inveti acest fel de a dialoga cu copilul daca vrei sa te auda cu adevarat, sa proceseze ce a auzit si sa mai si execute.

In plus, felul in care tu vorbesti cu copilul tau il invata si pe el cum sa vorbeasca altor oameni.

Daca stii cum sa ii vorbesti ca sa ii captezi atentia si sa il determini sa coopereze cu tine, ai parcurs cu succes o etapa importanta in relatia voastra.

Iata mai jos cateva metode simple, dar eficiente, care sa te ajute sa creezi o cale de comunicare mai buna cu copilul mic, dupa care sa ii poti transmite in mod pozitiv ce mesaje educative doresti:

1. Conecteaza-te la copil inainte sa ii dai indicatii

Inainte sa ii dai directii si indicatii despre ce sa faca si ce sa nu faca, asigura-te ca esti cu ochii la nivelul ochilor copilului tau si uita-te in ochii lui. Invata-l cum sa se concentreze la ce ii spune celalalt: „Alina, am nevoie sa iti vad ochii", „David, te rog sa asculti ce iti spun". Ofera si tu acelasi limbaj corporal cand iti asculti copilul vorbind. Ai grija sa nu fixezi asa de tare copilul cu privirea incat el sa perceapa ca il controlezi si domini in loc ca te conectezi la el.

2. Adreseaza-te copilului cu numele sau

Incepe orice cerere catre copil adresandu-te cu numele lui: „Laura, te rog frumos ajuta-ma sa...".

3. Foloseste propozitii scurte

Cand vrei sa obtii atentia copilului ca el sa faca ceva, trebuie sa aplici regula propozitiei unice: pui directiva principala in prima propozitie cu care iti deschizi fraza. Cu cat te lalai in multe cuvinte, cu atat copilul devine surd in fata parintelui sau si tot ce aude este un „bla bla bla" pe diverse tonalitati. Prea multa vorba este o greseala foarte frecventa a parintilor cand dialogheaza cu copilul despre o sarcina concreta care trebuie facuta. Copilul are impresia ca nu esti prea sigur pe ce vrei sa ii spui si de aceea folosesti cuvinte ajutatoare ca sa iti impui cerinta.

