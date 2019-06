3 zodii ajung la divorţ până la finalul anului. Despre cine este vorba

Fecioara si Balanta

Un cuplu diferit, dar care poate fi foarte fericit – cam asa ar putea fi descrisa legatura dintre Balanta si Fecioara, scrie kanald.ro. Totusi, in acest an, cei doi nativi pot avea parte de mult ghinion, in principal din cauza programelor incarcate ale acestora, dar si a intrigilor din cercul de prieteni.

Cele doua zodii vor putea sa treaca peste aceste neplaceri doar daca isi vor asculta glasul inimii si isi vor da seama ca sunt facute una pentru cealalta, informeaza divahair.ro. Doar asa isi vor putea salva relatia.

Gemeni si Scorpion

Cuplul rau, dar bun. O legatura intre Gemeni si Scorpion pare sa fie guvernata de mai multe energii negative decat pozitive, dar, suprinzator, cuplul functioneaza perfect. Ambii nativi au personalitati puternice si nu ezita sa isi manifeste punctul de vedere ca sa se stie cine este seful in discutie.

Pasiunea Scorpionului si ratiunea Geamanului ii fac sa para ciudati, dar perfecti unul pentru celalalt.

Leu si Capricorn

Cuplul puterii. O relatie intre un Leu si un Capricorn este una dintre cele mai nebune combinatii. Cu toate acestea, daca exista vreo legatura care merge perfect, aceasta este! Sunt cunoscuti ca cel mai puternic cuplu, care urmareste succesul, faima si bunastarea materiala.

Stiu ca o relatie nu se bazeaza pe timpul petrecut non-stop cu celalalt, dar se bazeaza unul pe celalalt de fiecare data cand este nevoie. Insa lucrurile se pot schimba cand se asteapta mai putin, iar decizia rupturii poate fi luata de oricare dintre ei, curprinsi fiind de orgoliu.