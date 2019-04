Insa multa lume a realizat ca un mariaj este cu atat mai fericit cu cat membrii sai au renuntat la asteptarile inalte, la minciuni si imagini mentale ale perfectiunii. Iata, mai jos, 4 minciuni care afecteaza cuplul si adevarul din spatele lor.

Trebuie sa prezint cel mai bun EU

Adevarul este ca la inceputul relatiei voastre fiecare dintre voi prezinta cea mai buna fata – ruj, mascara ori barbierit – la fiecare intalnire. Aratati si va comportati bine. Nu este o modalitate gresita de a pune bazele unei relatii, insa, nu de putine ori, te vei simti stors de orice strop de energie intrucat, pana una alta, aceasta este doar o masca, iar purtarea ei necesita un consum energetic mare.

In loc sa incerci sa fii „iubitul/a perfect/a" ori „sotul/a perfect/a" ce-ar fi daca te-ai angaja sa fii tu insuti/ati? Vei fi uimit/a sa descoperi ca in momentul in care renunti sa mai porti masca, in loc sa simti singuratatea incercarii ascunderii defectelor, vei descoperi intimitatea oferita de autenticitate.

Autenticitatea este antidotul izolarii.

Il/o pot ajuta sa-si atinga adevaratul potential

Oamenii intra intr-o relatie datorita admiratiei, insa dupa un anumit nivel al relatiei vor sa-si „imbunatateasca" partenerul/a. Este minunat/a, dar... este aproape perfect/a, nu mai trebuie decat sa...

