5 idei preconcepute pe care femeile le au despre barbati

La baza multor conflincte dintre barbate si femei sunt ideile preconcepute. Nu de putine ori s-a intamplat ca intr-un cuplu sa izbucneasca un scandal din cauza ca sotul/sotia a avut impresia ca partenerul l-a ranit intentionat desi celui din urma nici macar nu i-a trecut prin cap sa faca asta. Sau, tot din cauza ideilor preconcepute, sa te astepti la ceva din partea sotului, iar el sa faca cu totul alceva, iar tu sa te superi. Iata cateva dintre cele mai intalnite 5 idei preconcepute pe care femeile le au despre barbate.

1. Barbatii nu sunt buni la fel de ascultatori precum femeile

De multe ori femeile au senzatia ca barbatii le ignora atunci cand isi spun oful pentru ca nu primesc din partea lor nici un semnal. De obicei, cand asculta, femeile scot sunete de genul "im", "ah" etc. Si pentru ca nu primesc acelasi feedback de la barbati, ele cred ca nu sunt ascultate. De fapt, barbatii nu vor sa transmita mesajul ca sunt de acord sau impotriva celor spuse de interlocutor. Prefera sa ramana neutri din acest punct de vedere.

2. Barbatii nu transmit emotii cand vorbesc

Barbatii chiar transmit emotii cand vorbesc insa o fac altfel decat femeile. Potrivit unor studii realizate la UCLA, femeile folosesc cinci tonalitati, iar barbatii doar trei atunci cand vorbesc. Aceasta prejudecata s-a format pe baza faptului ca discursul unei femei este presarat cu mai multe urcusuri si coborasuri care dau o nota mai dramatica comparativ cu discursul unui barbat. In plus, femeile se folosesc mai mult de limbajul trupului, facandu-le mai "spectaculoase". La acestea se adauga si probabilitatea crescuta ca o femeie sa planga sau sa aiba vocea tremuranda in timp ce relateaza ceva trist, ceea ce face din barbati o stanca rece si impenetrabila.

