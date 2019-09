5 lectii de viata pe care copiii le pot invata prin sport

1. Niciodata sa nu subestimezi puterea echipei.



Oricat de bun ai fi intr-un sport, daca n-ai o echipa care sa-ti sustina eforturile e in zadar. Sportul de echipa ii invata pe cei mici sa-si stabileasca obiective si sa conlucreze astfel incat sa ajunga impreuna la rezultatul dorit. Va fi foarte usor apoi pentru copil sa relationeze cu profesorii, colegii, rudele si orice alta persoana cu care va intra in contact.



Acasa: Decat sa incurajati copilul sa-si dezvolte abilitati individuale (cum ar fi sa faca curat in camera proprie), mai bine ii stabiliti telul suprem: curatenia casei si explicati-i ca fiecare membru al familiei este un partener cu care va lucra pentru atingerea acestui obiectiv.

2. Toata lumea are ceva bun de oferit.



Intr-un sport, fiecare dintr-o echipa are un post. Daca luam in calcul sportul preferat al romanilor – fotbalul – imaginati-va ca nu toti pot fi Hagi. In jocul de fotbal este nevoie si de fundasi, si de atacanti si de un portar bun. Astfel, vor invata



ca fiecare poate excela intr-un anumit domeniu, vor avea o imagine de ansamblu asupra jocului si vor sti instinctiv cum sa-i motiveze pe ceilalti sa dea ce e mai bun. E simplu, avand in vedere faptul ca cei mici sunt buni imitatori si vor incerca sa-l copieze, fara sa vrea, pe antrenor.



Acasa: Atunci cand copilul vostru va critica pe cineva ca n-a facut sau n-a fost bun la un anumit capitol, atrageti-i atentia ca fiecare om este bun intr-un anumit domeniu. Trebuie doar sa-si afle menirea. De asemenea, daca cel mic se plange ca nu i-a reusit ceva, amintiti-i ca nimeni nu s-a nascut invatat si ca unele aptitudini se vor dezvolta prin practica.



